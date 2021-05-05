Dibeybe, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta Libya krizindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"BU ANLAŞMADAN AYRILMAYACAĞIZ"
Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında görüşü sorulan Dibeybe, muhtıraya bağlı kalacaklarını kaydederek şunları söyledi:
"Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız."
PARALI ASKERLERİN LİBYA'DAN ÇIKARILMASI