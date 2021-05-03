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    • Dünya
    • 03.05.2021 19:52
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    • 03.05.2021 20:00
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    , yabancı güçlerin ülkedeki varlığının sonlandırılması için 'den yardım istedi

    Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş, ülke topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için 'ye iş birliği çağrısı yaptıklarını açıkladı. Libya’da sancılı bir iç savaşın ardından devrimin kazanımlarını korumakta son derece kararlı olan Libyalı aktörler, darbeci Halife Hafter'e destek veren yabancı güçleri ülkeden temizlemek istiyor.

    AA
    Libya, Türkiye'den yardım istedi

    lı Bakan Menguş, resmi ziyaret için başkent 'ta bulunan Türk mevkidaşı ile ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    'nin son süreç boyunca Libyalıların yanında durduğuna ve istisnai bir destek verdiğine dikkati çeken Menguş, "Tüm zorluklara rağmen bu sürede büyükelçiliğini açık tutması, Libya vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerine devam etmesi ve Libya ile Türkiye arasında uçuşların sürmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

    Menguş, aynı şekilde Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin yakın zamanda Libya'ya yardım kargoları gönderdiğini hatırlatarak, pandemiyle mücadelede desteği için de Türkiye'ye teşekkür etti.

    Libyalı bakan, 'ndan (THY) uzman bir teknik ekibin 6 Mayıs'ta Libya'ya geleceğini ve seferlerin yeniden başlaması için incelemelerde bulunacağını söyledi.

    "Savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin katkısının önemini vurguluyoruz." diyen Menguş, 'ndan çıkan sonuçlar ve kararlarının tümünün uygulanması için karşılıklı dayanışma çağrısı yaptı.

    Menguş, şöyle devam etti:

    "Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de (Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

    Menguş ayrıca, "Türkiye ile aramızdaki nitelikli ekonomik ilişkilerimizi iki ülkenin meşru çıkarları bağlamında geliştirme isteğimizi vurguluyoruz." diye ekledi.

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