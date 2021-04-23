Libya Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Halid el-Mişri, Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş'un İtalya temasları kapsamında kullandığı öne sürülen, dış güçlerin Libya'dan ayrılması hakkındaki ifadeleri üzerine açıklama yaptı.
Devamında Mişri, "Aynı zamanda, Yol Haritası'nın 6. Maddesinin 10'uncu Fırkasına göre, geçmişteki meşru anlaşmaları iptal etmek veya düzenlemek bu hükümetin yetkisi dahilinde değildir." ifadelerini kullandı.
"TÜRK DEVLETİ İLE İMZALANAN HER İKİ ANLAŞMAYA BAĞLI OLDUĞUMUZU TEYİT EDİYORUZ"
Mişri, Libya ve Türkiye arasında 2019'da imzalanan, Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinerek, şunları kaydetti: