

Erdoğan, 20 Nisan 2021'de yapılan ankette 'En Sevilen Dünya Lideri' seçilmişti. Washington Institute'nün Kuveyt'teki kamuoyu yoklamasında Erdoğan, en sevilen dünya lideri oldu.



Sabah'ta yer alan habere göre, 12 Mart 2019'da Pew Research Center tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki beş ülkede yapılan bir araştırmada, bölgede en çok etkisini artıran ülke Türkiye çıkmış, Başkan Erdoğan ise açık ara farkla, halkın en olumlu gördüğü lider olmuştu.