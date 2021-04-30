Gülnur Aybet, İngiliz düşünce kuruluşu Birleşik Kuvvetler Savunma Enstitüsü için bir makale kaleme aldı.
Küresel güç dengelerinin değiştiği bir zamanda Türkiye'nin bölgedeki gerçekleri değiştiren bir güç olarak ortaya çıktığını ifade eden Aybet, Türkiye'nin Libya, Suriye, Irak ve Dağlık Karabağ'daki başarısının küresel değişimler çerçevesinde okunması gerektiğine dikkati çekti.
Aybet, Türkiye ve ABD arasındaki mevcut sorunların geçmişte yaşanan gerginliklerden farklı olduğunu, değişen bir dünyada eski müttefiklerinin değişmeden kalmasını bekleyen ABD'nin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu, küresel değişimin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin sahada ve masada güçlü diplomasiyle ortaya çıkışının bölgesel istikrar bakımından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.
Türkiye ve ABD arasındaki S-400 gerilimini Rusya'nın küresel anlamda nüfuzunu artırmasından çekinen ABD'nin tepkisi olarak yorumlayan Aybet, Savunma Sanayi Başkanlığının "defalarca" ABD'nin teknik konulardaki endişelerini gidermek üzere çağrıda bulunduğunu ancak sorunun ABD için askeri ve teknik bir sorun olmanın ötesinde küresel boyutta siyasi ve stratejik bir mesele olduğunu aktardı.
TÜRKİYE - RUSYA İLİŞKİLERİ
Aybet, Türkiye'nin bölgedeki istikrarın sağlanması için vazgeçilmez olduğunu, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin arada anlaşmazlıklar olsa da reel politik çerçevesinde başarıyla sürdürüldüğünü, bu durumun Türkiye'nin bölgede Rusya ile hem iş birliği yapabilen hem de Rusya'nın alanını kısıtlayabilen tek ülke olmasını sağladığını belirtti.