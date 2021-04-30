





Aybet, Türkiye ve ABD arasındaki mevcut sorunların geçmişte yaşanan gerginliklerden farklı olduğunu, değişen bir dünyada eski müttefiklerinin değişmeden kalmasını bekleyen ABD'nin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu, küresel değişimin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin sahada ve masada güçlü diplomasiyle ortaya çıkışının bölgesel istikrar bakımından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Türkiye ve ABD arasındaki S-400 gerilimini Rusya'nın küresel anlamda nüfuzunu artırmasından çekinen ABD'nin tepkisi olarak yorumlayan Aybet, Savunma Sanayi Başkanlığının "defalarca" ABD'nin teknik konulardaki endişelerini gidermek üzere çağrıda bulunduğunu ancak sorunun ABD için askeri ve teknik bir sorun olmanın ötesinde küresel boyutta siyasi ve stratejik bir mesele olduğunu aktardı.