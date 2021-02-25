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    • 25.02.2021 16:52
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    SON DAKİKA: Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü! 'da darbe girişimi! Ülke karıştı! Aliyev'den ilk yorum

    Son dakika haberi: 'ın zaferi sonrası toparlanmayan 'da Başbakanı ve hükümetinin istifa etmesini istedi. Paşinyan ise yaptığı ilk açıklamada "Ülkede bir darbe girişimi söz konusu." dedi ve Paşinyan destekçilerini sokağa çağırdı. ya, itidal çağrısı yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Gelişmeler endişe verici, anayasal çerçevede kalınmalı" denildi. 25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya saldırmaya başlayan Ermeniler 26 Şubat 1992'de "Hocalı Katliamı" olarak tarihe geçen sivil katliamına imza attı. Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın ve 63'ü çocuk, 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi rehin aldı. Bunlardan 150'sinden haber alınamadı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken darbe girişimiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor, birbirlerine girdiler" dedi.

    AA
    takvim.com.tr
    N'oldu Paşinyan...

    Dağlık Karabağ'da işgalci konumunda bulunan ve Azerbaycan'ın zaferiyle hezimete uğrayan Ermenistan karıştı. Ülkeden üst üste son dakikalar geliyor.

    İŞTE SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ERMENİSTAN'DA YAŞANANLAR VE O YAŞANANLARA TEPKİLER

    -AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan'daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur." ifadelerini kullandı.

    -Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor, birbirlerine girdiler" dedi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaş sonrası dönemde Azerbaycan'ın geliştiğini, Ermenistan'da ise kriz yaşandığını belirterek, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı." dedi.

    Aliyev, şehit aileleri ve gazilere daire takdim töreninde yaptığı konuşmada, Ermenistan'da neredeyse her gün iç çatışmaların yaşandığını, demokrasi ilkelerinin hiçe sayıldığını ifade etti.

    "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim." diye konuşan Aliyev, Ermenistan'da iç karışıklıkların, toplu tutuklanmaların yaşandığını hatırlattı.

    Aliyev, şunları söyledi: "Ama nedense demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih, bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik."

    -Başbakan Nikol Paşinyan başkent Erivan'da toplanan kalabalığa konuşma yaptı.

    AHaber CANLI YAYIN

    JETLER ALÇAK UÇUŞ YAPTI
    -Başbakan Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklardayken jetler alçak uçuş yaptı.

    GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA
    -Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Çağrımızın arkasındayız" denildi.


    TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

    -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız." dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Ermenistan ordusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması üzerine bu ülkedeki gelişmelerle ilgili soruya Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." yanıtını verdi.

    Çavuşoğlu, demokrasilerde vatandaşların yönetimle ilgili eleştiri yapmasının, hatta istifa çağrısında bulunmasının doğal olduğunu belirterek "Ama askerlerin, seçimle iş başına gelmiş bir hükümete bırakın darbe yapmayı, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez. O yüzden biz Ermenistan'daki bu çağrıyı bir kere daha şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

    Bölgenin istikrarı için önemli bir fırsat penceresinin bulunduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu tür darbe girişimleri ülkelerin istikrarını bozucu adımlardır. O nedenle karşıyız. Herhangi bir temasımız olmadı, biz de basından takip ediyoruz. Daha detaylı bilgi elde etmeye çalışıyoruz ama Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur. Nerede olursa olsun darbeye karşıyız." şeklinde konuştu.



    -Başkan Nikol Paşinyan darbe girişimine karşı sokağa indi

    Başbakan Paşinyan, destekçilerinin yanına giderek basın açıklaması yaptı ve "Ben halkım için mücadele ediyorum. Polis halkın güvenliğini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

        -Rusya'dan Ermenistan'a itidal çağrısı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Gelişmeler endişe verici. Anayasal çerçevede kalınmalı" denildi.

        -Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

        Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

        Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.

        Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.

        -Ermenistan Silahlı Kuvvelteri Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırdı.


        Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve Başbakan Nikol Paşinyan

        "TAHAMMÜL ETTİK ANCAK HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR"
        Ermenistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümeti Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Ordu, uzun bir süre, Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan saldırılara, sabırla tahammül etti, ancak her şeyin bir sınırı var.

        Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir.

        Mevcut yetkililerin verimsiz yönetimi dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi."

        FÜZE TARTIŞMASI GÜNDEMDEYDİ
        Ermenistan'da, Rus yapımı "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanıma ne kadar uygun olup olmadığı tartışması gündeme geldi.

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1in.am haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

            Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender'in kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan, söz konu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtti.

            Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı.

            Ermenistan, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerini 2016'da Rusya'dan satın almıştı.

            DAĞLIK KARABAĞ HEZİMETİ SONRASI PAŞİNYAN'A ÖFKE DİNMEDİ
            Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin başlayan protestolar hiç dinmeden devam ediyor.

            Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

            MECLİS VE PAŞİNYAN'IN KONUTU İŞGAL EDİLDİ
            Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Paşinyan'ın Azerbaycan'a teslim olmasını kabul edemeyen protestocular 10 Kasım 2020'de Ermenistan Parlamentosu ve Başbakanlık Konutu'nu işgal etmişti.

                "KİŞİSEL EŞYALARIM ÇALINDI"
                O gün açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söylemişti.

                "BAŞKA ŞANSIM YOKTU"
                Paşinyan istifa kararıyla ilgili de "Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu. Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir." diye konuşmuştu.

                HOCALI'DA NE OLDU?
                Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini Aralık 1991'de işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmekti.

                    Ermeni güçlerinin ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı.

                    Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları tek tek ele geçiren Ermeni güçleri, kasabanın diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Olayda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti.

                    Ocak ayının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti.

                    25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya saldırıya başlayan Ermeniler, bölgedeki Sovyet ordusuna bağlı 366. Zırhlı Alayı'nın bütün araçlarını kullanarak, şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.

                        Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın ve 63'ü çocuk, 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi rehin aldı. Bunlardan 150'sinden haber alınamadı.

                        Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Hocalı'nın işgali yüzünden Azerbaycan devletinin maddi zararı ise 170 milyon dolar oldu.
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                        Haberler Dünya SON DAKİKA: Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü! Ermenistan'da darbe girişimi! Ülke karıştı! Aliyev'den ilk yorum