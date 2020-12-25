BIRAKMAYA HAZIRIM

Muhalefetin istifa talebine karşı yine seçimleri işaret eden Paşinyan, "Ben de halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım. Ancak sadece halkın kararı doğrultusunda görevi bırakabilirim" ifadelerini kullandı.