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Azerbaycan kazandı, Ermenistan karıştı! Paşinyan'ın eşyalarını bile çaldılar

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı kaybettiğini duyurmasıyla Ermenistan karıştı. Erivan'da sokağa dökülen binlerce kişi hükümet binasını bastı. Protestolar sırasında Başbakan Paşinyan'ın kişisel eşyaları bile çalındı.

10.11.2020 10:05 - Son Güncelleme: 10.11.2020 11:05
Ermenistan Azerbaycan'a kaybetti, ortalık karıştı! Paşinyan'ın eşyalarını bile çaldılar

Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.

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Ermenistan Azerbaycan'a kaybetti, ortalık karıştı! Paşinyan'ın eşyalarını bile çaldılar

Ermenistan'ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.

Ermenistan Azerbaycan'a kaybetti, ortalık karıştı! Paşinyan'ın eşyalarını bile çaldılar

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

Ermenistan Azerbaycan'a kaybetti, ortalık karıştı! Paşinyan'ın eşyalarını bile çaldılar

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi.

Ermenistan Azerbaycan'a kaybetti, ortalık karıştı! Paşinyan'ın eşyalarını bile çaldılar

Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.

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