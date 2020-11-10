Azerbaycan kazandı, Ermenistan karıştı! Paşinyan'ın eşyalarını bile çaldılar
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı kaybettiğini duyurmasıyla Ermenistan karıştı. Erivan'da sokağa dökülen binlerce kişi hükümet binasını bastı. Protestolar sırasında Başbakan Paşinyan'ın kişisel eşyaları bile çalındı.
10.11.2020 10:05
- Son Güncelleme: 10.11.2020 11:05
Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.
Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.
Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi.
Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.