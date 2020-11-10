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    • 10.11.2020 16:59
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    Son dakika: 'a muhalif partiler, Paşinyan karşıtı düzenleyecek

    Gelen son dakika bilgisine göre 'da muhalif partiler, ile arasında ları sona erdiren anlaşmayı imzaladığı gerekçesiyle karşıtı düzenleyecek. Hatırlanacağı üzere dün gece gelen son dakika bilgisinde Paşinyan, Azerbaycan'a karşı kaybettiklerini belirten anlaşmayı imzaladığını duyurmuştu.

    Ülkede muhalefette bulunan 17 siyasi partinin yayımladığı ortak bildiride, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın anlaşmayı imzalamasına tepki gösterildi.

    "EN UTANÇ VERİCİ SAYFA"
    Açıklamada, "Tarihimizin en utanç verici sayfası maalesef dün yazıldı.

    Devletini ve toprağını kanıyla cephede koruyan askerlerin arkasından, bizim arkamızdan ulusal olmayan bir anlaşma imzalandı.

    Halihazırda birliğimize, iç çekişmeler ve provokasyonların dışlanmasına ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.

    MİTİNG YARIN
    Muhalif partiler, yarın yerel saat ile 13.00'de Erivan'da Özgürlük Meydanı'nda yapılacak mitinge taraftarlarını davet etti.

    "ZOR BİR KARAR ALDIM"
    Paşinyan, Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım.

    Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir." ifadelerini kullanmıştı.
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