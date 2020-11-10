"ZOR BİR KARAR ALDIM"

Paşinyan, Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım.