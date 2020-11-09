SON DAKİKA HABERİ...Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söyledi.

"ANLAŞMANIN METNİ BENİM İÇİN İNANILMAZ DERECEDE ACI VERİCİDİR"

Paşinyan, "Yurttaşlarım ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim. Karabağ'da savaşın bitmesine dair anlaşma imzaladım. İmzalanan anlaşmanın metni benim için inanılmaz derecede acı vericidir. Bu kararı ben savaş durumunu derinden analiz ederek verdim. Şimdiki durumda bu en doğru karardır" dedi.

Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.

ATEŞKES BAŞLADI

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da anlaşmaya imza atan Rusya'dan geldi. Rusya, "Karabağ'daki çatışmaların durması için anlaşma imzalandı." dendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar." açıklamasında bulundu.

"ÇATIŞMA SONA ERDİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.