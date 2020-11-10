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    • Dünya
    • 10.11.2020 10:11
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    • 10.11.2020 10:41
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    SON DAKİKA: Aliyev dünyaya böyle duyurdu: Paşinyan anlaşmayı sıçan gibi imzalayacak

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı , Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son veren anlaşmaya imzayı attı. Aliyev, "İti kovar gibi kovacağız demiştik ve kovduk onları. İti kovar gibi kovduk" dedi.

    AZERBAYCAN'IN DEMİR YUMRUĞU SAYESİNDE..
    , yumruğunu havaya kaldırdı ve "Paşinyan bu anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzalayacak. Kameralardan uzak bir yerde, korkakça imzalayacak." ifadelerini kullandı.

    "İTİ KOVAR GİBİ KOVACAĞIZ DEMİŞTİK.."
    Aliyev, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Sıçan gibi bu anlaşmayı ağlaya ağlaya imzalayacak. Dersini verdik. Kovduk onları topraklarımızdan. Demiştik, iti kovar gibi kovacağız demiştik ve kovduk onları. İti kovar gibi kovduk."



    "NE OLDU PAŞİNYAN"
    Aliyev konuşmasında, Paşinyan ile dalga geçerek, "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrail'e? Raks ediyordun. Ne kadar ki ben Başkanım olmayacak" dedi.

    VİDEO KONFERANS YÖNTEMİ İLE GÖRÜŞTÜ
    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüştü.

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