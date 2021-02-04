6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle gelecek hafta Senatoda yargılanacak Trump'la ilgili süreç devam ediyor.
Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski başkanın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yaptı.
GERÇEKLERİ REDDEDİYORSANIZ TRUMP'IN İFADESİNİ VERİN
Trump'ın avukatlarının müvekkilleri hakkındaki iddiaları reddetmesinin ardından mektup kaleme alan Demokrat savcıların lideri Jamie Raskin, mektupta, "Söz konusu gerçekleri reddediyorsanız Senatodaki azil yargılaması sırasında ya da öncesinde yemin altında (Trump'a ait) ifadeyi sunmaya sizi davet ediyorum." ifadesini kullandı.