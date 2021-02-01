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    ve 'ın hayat tarzları çok farklı! İşte Biden ve Trump arasındaki farklar...

    Başkanı ve eski başkan 'ın kızları mercek altına alındı. ve , 39 yaşında ve yüksek eğitimli ancak hayat tarzları çok farklı.

    'Kız'kandı!

    İkisi de başkan kızı.... İkisi de 39 yaşında ve yüksek eğitimli. Ama hayat tarzları çok farklı... İşte aralarındaki 6 fark.



    IVANKA TRUMP

    EĞİTİM DURUMU
    İşletme mezunu.

    İŞ DENEYİMİ
    İş kadını, kendi markası var.

    SOSYAL MEDYA
    Aktif kullanıyor. 7.5 milyon takipçisi var.

    BEYAZ SARAY
    Babasının danışmanlığını yaptı.

    GİYİM KUŞAM
    Sürekli özel kostümler giyer.

    EŞ DURUMU
    Eşi Jared Kushner hem işadamı, hem babasının danışmanıydı.



    ASHLEY BIDEN

    EĞİTİM DURUMU
    Antropoloji okudu.

    İŞ DENEYİMİ
    Kendini hayır işlerine adadı.

    SOSYAL MEDYA
    Sadece aile ve yakın arkadaşları için hesabı var.

    BEYAZ SARAY
    Babasının Beyaz Saray'da görev almayacak.

    GİYİM KUŞAM
    Rahat kıyafet seçer, makyaj yapmaz.

    EŞ DURUMU
    Eşi Doç. Howard Kerin, Thomas Jefferson Üniversi tesi'nde cerrahlık yapıyor.
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    Haberler Dünya Ashley Biden ve Ivanka Trump'ın hayat tarzları çok farklı! İşte Biden ve Trump arasındaki farklar...