İkisi de başkan kızı.... İkisi de 39 yaşında ve yüksek eğitimli. Ama hayat tarzları çok farklı... İşte aralarındaki 6 fark.
IVANKA TRUMP
EĞİTİM DURUMU
İşletme mezunu.
İŞ DENEYİMİ
İş kadını, kendi markası var.
SOSYAL MEDYA
Aktif kullanıyor. 7.5 milyon takipçisi var.
BEYAZ SARAY
Babasının danışmanlığını yaptı.
GİYİM KUŞAM
Sürekli özel kostümler giyer.
EŞ DURUMU
Eşi Jared Kushner hem işadamı, hem babasının danışmanıydı.
ASHLEY BIDEN
EĞİTİM DURUMU
Antropoloji okudu.
İŞ DENEYİMİ
Kendini hayır işlerine adadı.
SOSYAL MEDYA
Sadece aile ve yakın arkadaşları için hesabı var.
BEYAZ SARAY
Babasının Beyaz Saray'da görev almayacak.
GİYİM KUŞAM
Rahat kıyafet seçer, makyaj yapmaz.
EŞ DURUMU
Eşi Doç. Howard Kerin, Thomas Jefferson Üniversi tesi'nde cerrahlık yapıyor.