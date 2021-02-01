



IVANKA TRUMP



EĞİTİM DURUMU

İşletme mezunu.



İŞ DENEYİMİ

İş kadını, kendi markası var.



SOSYAL MEDYA

Aktif kullanıyor. 7.5 milyon takipçisi var.



BEYAZ SARAY

Babasının danışmanlığını yaptı.



GİYİM KUŞAM

Sürekli özel kostümler giyer.



EŞ DURUMU

Eşi Jared Kushner hem işadamı, hem babasının danışmanıydı.