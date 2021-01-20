İki üst düzey Pentagon yetkilisi, Trump için geleneksel askeri veda töreni planı olmadığını belirtti. Oysa eski Başkan Ronald Reagan'dan bu yana ABD başkanları için sembolik de olsa bir askeri veda töreni yapılmıştı. Aralarında beş Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesinin de olduğu bir grup, geçen cumartesi günü gönderdikleri mektupta, Savunma Bakanlığı'nı "görevden ayrılan başkan için güvenliği aksatıcı bir veda törenine" kaynak aktarmamaya çağırdı.



GÜN DOĞARKEN ETKİNLİK

Trump'ın veda etkinliği, Biden'ın töreninden 4 saat kadar önce yerel saatle sabah 08.00 sıralarında başlayacak. Davetiye gönderilen kişiler, beraberlerinde 5'er kişi getirebilecek. Katılımcılardan silah, cephane, patlayıcı, lazer işaretleyici ve oyuncak silah getirilmemesi isteniyor. Trump daha sonra 1600 kilometre uzaklıktaki Florida eyaletindeki bulunan Mar-a Lago isimli malikânesine geçecek. ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump, rakibinin yemin törenine katılmayan tarihteki dördüncü başkan olacak.