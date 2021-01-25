Eski ABD Başkanı Barack Obama, Haziran 2016'da Pentagon'un transseksüel personel istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon'a 1 yıl süre tanımıştı.

Ancak sürenin dolması üzerine Trump, transseksüellerin orduya alınmasına karşı olduğunu ifade etmiş ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurmuştu.

Trump, Mart 2018'de transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza atmıştı.