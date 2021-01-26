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    • 26.01.2021 09:25
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    Son dakika: eski başkanı 'ın azil yargılaması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu

    Son dakika haberine göre , () , eski Başkan hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeyi içeren tasarıyı Senato'ya sundu. Trump'ın Senato'daki azil davasının da 8 Şubat'ta görülmeye başlanması bekleniyor. Senato, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair yargılama ve oylama yapacak. Azil duruşmasını 'nda en uzun süre görev yapan Senatör yönetecek.

    AJANSLAR
    Donald Trump'ın siyasi hayatı bitecek mi?

    ABD eski Başkanı Donald Trump'ın görevi Joe Biden'a devretmesinin ardından dünyanın gözü Trump'ın azil sürecine çevrildi. Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeyi içeren tasarıyı Senato'ya sundu. Donald Trump, Kongre saldırısı öncesi 'destekçilerini isyana teşvik etmekle' suçlanıyor.



    Temsilciler Meclisi'nin dokuz Demokrat üyesi geleneksel olarak azil gerekçesini içeren tasarıyı Senato'ya verdi. Trump hakkında azil soruşturması başlatılması yönündeki karar tasarısı Temsilciler Meclisi'nde 197'ye karşı 232 oyla kabul edilmişti.

    İLK DAVA 8 ŞUBAT'TA GÖRÜLECEK
    Trump'ın Senato'daki azil davasının da 8 Şubat'ta görülmeye başlanması bekleniyor. Senato, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair yargılama ve oylama yapacak. Azil duruşmasını ABD Senatosu'nda en uzun süre görev yapan Demokrat Senatör Patrick Leahy yönetecek.



        BİDEN, SENATONUN TRUMP'I AZİL YARGILAMASINDA SUÇLU BULACAĞINA İNANMADIĞINI SÖYLEDİ
        ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, hakkındaki azil davasında suçlu bulunması için Senatoda yeterli oya ulaşılacağına inanmadığını belirtti.

        20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, CNN'e verdiği röportajda, 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump hakkında Senatoya taşınan azil davasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması için 50 Demokrat senatörün yanı sıra 17 Cumhuriyetçi senatörün de "evet" oyu kullanması gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben bunun olacağına inanmıyorum." diye konuştu.

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