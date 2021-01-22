Azil davasının görüşülmesine, metnin Senato'ya ulaşmasından bir gün sonra başlanması planlanıyor. Ancak Trump'ın adil yargılanması ve savunma ekibini kurabilmesi için zamana ihtiyacı olabileceği nedeniyle sürenin uzatılabileceği tahmin ediliyor. Metnin Sernato'da görüşülmesine ilişkin tarihin değiştirilmesi için Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak karar alması gerekiyor.