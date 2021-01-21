

Böyle geldi



Amerika Birleşik Devletleri'nde dün bir dönem sona erdi. Başkan Donald Trump dün Beyaz Saray'a veda etti. Beyaz Saray'ın merdivenlerinden eşi Melania ile son kez indi. Helikopterine atlayıp Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne geçti.

Buradaki konuşmasındadedi. Ardından Florida'daki 17 milyon dolarlık malikanesine gitti. Tavırlarıyla aykırı bir başkan olan Trump vedasıyla da tarihe geçti. Yeni Başkan Biden'ıntercih etmedi.