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    Trump Beyaz Saray’dan çıktı, ’daki kendi sarayına taşındı

    ABD'nin 45. başkanı Trump, Beyaz Saray’dan çıktı. ’daki kendi sarayına taşındı. 8 hektar üzerine kurulu olan Trump malikanesi, 128 odası, 5 tenis kortu, dans salonu ve 3 havuzu ve bomba sığınıkları ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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    Saraya uçtu

    ABD'de bir dönem bitti! Donald Trump, koltuğu yeni başkan Joe Biden'a devretmeden Washington'u terk etti!

    Eşi Melania ile ele ele tutuşup sessiz sedasız uçağına bindi! Florida'daki 160 milyon dolarlık malikanesine gitti.



    Malikane 8 hektar üzerine kurulu.

    128 odası, 5 tenis kortu, dans salonu ve 3 havuzu var.

    Ayrıca 3 bomba sığınağı da mevcut.



    HAR'BİDEN' GİTTİ
    ABD'de Trump dönemi sona erdi. Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, Florida'daki yeni sarayına gitti. Yanında sadece eşi ve çocuklarının olması dikkat çekti.


    Böyle geldi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde dün bir dönem sona erdi. Başkan Donald Trump dün Beyaz Saray'a veda etti. Beyaz Saray'ın merdivenlerinden eşi Melania ile son kez indi. Helikopterine atlayıp Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne geçti.

    Buradaki konuşmasında "Geri döneceğim" dedi. Ardından Florida'daki 17 milyon dolarlık malikanesine gitti. Tavırlarıyla aykırı bir başkan olan Trump vedasıyla da tarihe geçti. Yeni Başkan Biden'ın yemin törenine katılmayı tercih etmedi.


    Böyle gitti


    Gözlük Bottega Veneta 440 dolar



    Melania, vedasında Chanel marka bir ceket ile 695 dolarlık Christian Louboutin topuklu ayakkabı giydi.

    Christian Louboutin 800 dolar



    Trump'ın ailesi de Beyaz Saray'a veda etti. Törende birçoğunun ağladığı gözlendi.


    TRUMP'DAN MEKTUP VAR
    Donald Trump yeni başkan Biden'ın yemin törenine katılmadı. Ancak mektup geleneğini atlamadı. Oval Ofis'te halefine iyi dileklerde bulunduğu bir mektup bıraktı.



    Trump'ın Beyaz Saray'a veda ettiği anlarda yeni başkan Joe Biden eşi Jill ile kilisede düzenlenen ayine katıldı.




    İŞTE 46. BAŞKAN
    3 Kasım'daki seçimleri kazanan Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris, dün Kongre Binası'nda yemin etti.


    O anları, tüm dünyada milyarlarca insan canlı izledi.



    GÜZEL REKABET
    Biden'ın kızı Ashley, Ivanka Trump'ı hedef aldı: Ivanka gibi olmayacağım. Babamın danışmanlığını yapmayacağım.

    Biden'ın yemini öncesi Jennifer Lopez konser verdi.
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