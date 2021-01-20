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Beyaz Saray'da karalar bağlayan Ex First Lady Florida'da çiçek açtı: Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump, görevini seçilmiş başkan Joe Biden'a devrederek Beyaz Saray'dan ayrıldı. Eşi Melania Trump ile bir veda konuşması yapan Trump, ardından başkanlık uçağı Air Force'yi son kez kullanarak Florida'ya gitti. Yaşanan bu süreçte Melania Trump ile ilgili bir detay ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Melania, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce karalara bürünüp simsiyah bir elbise tercih ederken, Florida'ya giderken giydiği 3 bin 700 dolarlık (27 bin 417 TL) turuncu elbise dünya basınının gündemine oturdu. Kimileri bu durumu 'karşıtlık' olarak yorumlarken kimileri de "Ex First Lady gündemdeki yerini kaybetmek istemiyor" dedi.

20.01.2021 22:45 - Son Güncelleme: 20.01.2021 23:10
Beyaz Saray'da karalar bağlayan Ex First Lady Florida'da çiçek açtı: Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

ABD Başkan Donald Trump, görevini Joe Biden'a devrederek eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a veda etti.

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Beyaz Saray'da karalar bağlayan Ex First Lady Florida'da çiçek açtı: Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

Trump, veda konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Birlikte çok şey yaşadık, herkese teşekkür ediyorum. Bu ailenin ne kadar çok çalıştığına inanamazsınız. Onlar benim hayatımı kolaylaştırdı. Yaptığımız şeyler çok özeldi. First Lady de inanılmazdı. İnanılmaz işler başardı.

Beyaz Saray'da karalar bağlayan Ex First Lady Florida'da çiçek açtı: Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

Devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi.

Beyaz Saray'da karalar bağlayan Ex First Lady Florida'da çiçek açtı: Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce simsiyah elbisesiyle veda konuşması yapan Melania Trump'ın Florida'da giydiği turuncu 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti.

Beyaz Saray'da karalar bağlayan Ex First Lady Florida'da çiçek açtı: Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti


Uçaktan indikleri sırada kameralara poz ceren Melania Trump'ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı.

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