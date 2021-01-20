Beyaz Saray'da karalar bağlayan Ex First Lady Florida'da çiçek açtı: Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

Trump, veda konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Birlikte çok şey yaşadık, herkese teşekkür ediyorum. Bu ailenin ne kadar çok çalıştığına inanamazsınız. Onlar benim hayatımı kolaylaştırdı. Yaptığımız şeyler çok özeldi. First Lady de inanılmazdı. İnanılmaz işler başardı.