İran'dan Biden yönetimine ilk mesaj: Trump'ın politikalarını tekrar etmeyin

Öte yandan Zarif, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin kızı Zeyneb Süleymani'nin paylaştığı mesajını da "retweet" etti.

Süleymani de mesajında, babasını öldürme talimatını verdiğini açıklayan Trump'ın kahraman olacağını düşündüğü için bu emri verdiğini ancak bunun yerine şu anda ülkesinde dışlandığını ve "düşman korkusuyla yaşadığını" ifade etti.