Birçok ilklere sahne olacak! ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri

Washington'da düzenlenen törende Kamala Harris ile birlikte yemin ederek göreve başlayan Biden, "Bugün ABD'nin günü, demokrasinin günü tarihe geçecek umut dolu bir gün" ifadelerini kullandı. Biden, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız" dedi.