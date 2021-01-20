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Birçok ilklere sahne olacak! ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri
Birçok ilklere sahne olacak! ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri
ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden Kabinesini "Amerika masaya dönüyor" düşüncesiyle şekillendirdi. "İlklerin kabinesi olacak" diyen Joe Biden, Trump'ın "Önce Amerika" sloganını geride bırakarak çok taraflılık mesajı veriyor. Amerikan politikalarını yönlendirecek Kabine, hem cinsiyet hem de köken olarak çeşitlilik barındırıyor. Peki, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın kabinesinin şifreleri ne? İşte tüm yönleriyle Biden'ın kabinesinin şifreleri...
20.01.2021 19:28
- Son Güncelleme: 20.01.2021 20:58
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında görevi Trump'tan devralıyor.
Joe Biden, bugün düzenlenecek yemin töreni ile ABD'nin 46. başkanı oluyor.
Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında yalnızca 1000 kişinin katılacağı törene mevcut ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak.
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında görevi Trump'tan devraldı.
Washington'da düzenlenen törende Kamala Harris ile birlikte yemin ederek göreve başlayan Biden, "Bugün ABD'nin günü, demokrasinin günü tarihe geçecek umut dolu bir gün" ifadelerini kullandı. Biden, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız" dedi.