Joe Biden, bugün düzenlenecek yemin töreni ile ABD'nin 46. başkanı oldy. Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında yalnızca 1000 kişinin katılacağı törene mevcut ABD Başkanı Donald Trump katılmadı.
Biden yeminin ardından ilk konuşmasını yapıyor:
Bugün ABD'nin günü, demokrasinin günü tarihe geçecek umut dolu bir gün
BIDEN YEMİN ETTİ
Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.
Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.
50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.
Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris'e devreden Mike Pence katıldı.
Törene ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.
YEMİN TÖRENİ ÖNCESİ BOMBA ALARMI!
ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.
Yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemede de kısa süreli panik yaşandı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi.
Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi.
BIDEN AYİNE KATILDI
Donald Trump'ın Beyaz Saray'a veda ettiği ve konuşma yaptığı anlarda yeni başkan Joe Biden eşi Jill Biden ile Washington'daki kilisedeki ayine katıldı.
GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TRENLE GELMEDİ
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden'ın yemin törenine damga vuran ilkler yaşandı. Joe Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinden Amtrak treniyle Washington'a gelmesi planlandı ancak, güvenlik kaygıları nedeniyle bu plan iptal edildi. Biden başkent dışındaki askeri bir üsse yemin töreninden bir gün önce öğleden sonra uçakla geldi.
İşte dakika dakika yemin töreni ve öncesinde yaşananlar...
19.49 ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.
19.30 ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için başkent Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı.
18.50 Eski başkan Obama, eşi ile birlikte Kongre binasına geldi.
18.42 ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.
18.36 ABD Yüksek Mahkemesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
18.32 Joe Biden, yemin töreni için Kongre binasına geldi.
18.20 ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Joe Biden'a şans diledi. Obama "Bu senin zamanın" notunu düştüğü paylaşımda Biden ile olan fotoğrafını paylaştı.
18.00 Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
TRUMP: TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ
17.30 ABD'de 4 yıllık Donald Trump dönemi resmen bitti. Trump, başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray'ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti. Trump veda sırasında imalı açıklamalarda bulunarak, "Sadece hoşça kalın demek istiyorum. Umarım uzun süreli bir veda olmaz, birbirimizi tekrar göreceğiz" dedi. Trump, mücadeleye her zaman devam edeceğini ifade ederek, Biden yönetimine şans diledi.
17.28 ABD'de merakla beklenen yemin törenine saatler kala Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni dönemin sinyallerini verdi. Biden, "Amerika'da yeni bir gün" paylaşımı yaptı.
WASHİNGTON'DAN AYRILDI
17.21 Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmek için başkent Washington'dan ayrıldı.
TRUMP'TAN BİDEN'A MEKTUP
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından bugün görevini rakibi Joe Biden'a devrediyor. Daha önce yaptığı açıklamada, Biden'ın yemin törenine katılmayacağını ifade eden Trump, eski Başkan'ın, halefine iyi dilekler ve tavsiyeler sunduğu bir mektup bırakması geleneğini ise yerine getirdi.
Biden'ın başkanlık yeminine saatler kala Beyaz Saray'a el ele veda eden Trump ve eşi Melania Trump, Biden ve eşi Jill Biden'a mektup bıraktı.
Trump'ın halefi Biden'a bıraktığı mektubun içeriği belirsizliğini korurken, Melania Trump'ın Jill Biden için bıraktığı mektupta kısaca "hoş geldiniz" yazdığı belirtildi.
16.37 Donald Trump ABD Başkanı olarak son kez Andrews Hava Üssü'nde konuşma yapıyor. Donald Trump konuşmasında "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Çok iyi istihdam oranları yakaladık. COVID-19 olmasaydı daha iyi olurdu ancak yine de çok iyi rakamlar. Borsa da eskisine göre daha iyi. Bunlara bakarken bizi unutmayın, hatırlayın. Dünyanın en iyi ülkesi bizim, en iyi ekonomisi bizim. ABD Başkanınız olmak en büyük ayrıcalığımdı. Seçimde 75 milyon oy aldık, bu bir rekordur. Bir şekilde geri geleceğiz" dedi.
16:31 ABD Başkanı konuşmasını yapacağı Andrews Hava Üssü'ne vardı.
16.15 ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump helikoptere bindi ve Beyaz Saray'dan resmen ayrıldı. Trump ayrılmadan önce son kez kısa bir konuşma yaptı. Çift buradan Andrews Hava Üssü'ndeki törene gidecek.
16.02 ABD'nin 45. başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a veda ediyor. Trump çifti birazdan son defa Beyaz Saray'dan çıkacak ve helikopter ile Andrews Hava Üssü'ndeki törene gidecek.
TRUMP BEYAZ SARAY'A VEDA ETTİ
Başkent Washington'dan ayrılarak Florida'ya yerleşecek olan Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Trump'ı, uçağının kalkacağı ve küçük veda töreninin gerçekleşeceği Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'ne götürecek helikopter, sarayın bahçesinden havalandı.
Eşi Ivanka Trump'la birlikte kendilerini askeri üsse götürecek başkanlık helikopterine binen Trump, böylece Beyaz Saray'a veda etmiş oldu.
Trump, veda konuşamasında şu açıklamalarda bulundu:
"Birlikte çok şey yaşadık, herkese teşekkür ediyorum. Bu ailenin ne kadar çok çalıştığına inanamazsınız. Onlar benim hayatımı kolaylaştırdı. Yaptığımız şeyler çok özeldi. First Lady de inanılmazdı. İnanılmaz işler başardı.
"HARİKA İŞLER BAŞARDIK"
Harika işler başardık. Bütün standartlara göre inanılmazdık. Askeri yapıyı güçlendirdik ve yeni bir uzay gücü oluşturduk ve gerçekten halkın da ciddi desteğini aldık. Çok güzel şeylere imza attık. Bizden önce kötü yönetilen şeyleri çekip çevirdik. Özellikle sağlık alanında iyi işlere imza attık. Gazilerimiz için de önemli adımlar attık.
"GELECEK YÖNETİME HARİKA BİR ZEMİN BIRAKIYORUZ"
Florida'da durup maziye bakınca "Biz hep çok sıkı çalışmıştık" diyeceğiz. Biz emsali görülmemiş, milyonlarca fark atmış sayılara imza attık. 300 kadar yüce divan üyesiyle ilgili de çok iyi işlere imza attık. Hala yapılacak çok şey var. Yapılacak ilk şey sevgi ve minnetimizi göstermek.
BİDEN KABİNESİNİN ŞİFRELERİ: AMERİKA MASAYA DÖNÜYOR
ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden Kabinesini "Amerika masaya dönüyor" düşüncesiyle şekillendirdi. "İlklerin kabinesi olacak" diyen Joe Biden, Trump'ın "Önce Amerika" sloganını geride bırakarak çok taraflılık mesajı veriyor. NTV'nin haberine göre, Amerikan politikalarını yönlendirecek Kabine, hem cinsiyet hem de köken olarak çeşitlilik barındırıyor. Biden'ın kabinesinin yüzde 50'si siyah. Bu oran Obama döneminde yüzde 42'ydi. Biden'ın seçtiği isimler Senato'dan onay bekliyor.