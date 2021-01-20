BIDEN AYİNE KATILDI

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a veda ettiği ve konuşma yaptığı anlarda yeni başkan Joe Biden eşi Jill Biden ile Washington'daki kilisedeki ayine katıldı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TRENLE GELMEDİ

ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden'ın yemin törenine damga vuran ilkler yaşandı. Joe Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinden Amtrak treniyle Washington'a gelmesi planlandı ancak, güvenlik kaygıları nedeniyle bu plan iptal edildi. Biden başkent dışındaki askeri bir üsse yemin töreninden bir gün önce öğleden sonra uçakla geldi.







İşte dakika dakika yemin töreni ve öncesinde yaşananlar...



19.49 ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.



19.30 ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için başkent Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı.



18.50 Eski başkan Obama, eşi ile birlikte Kongre binasına geldi.



18.42 ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.



18.36 ABD Yüksek Mahkemesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.



18.32 Joe Biden, yemin töreni için Kongre binasına geldi.



18.20 ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Joe Biden'a şans diledi. Obama "Bu senin zamanın" notunu düştüğü paylaşımda Biden ile olan fotoğrafını paylaştı.

18.00 Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



TRUMP: TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ

17.30 ABD'de 4 yıllık Donald Trump dönemi resmen bitti. Trump, başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray'ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti. Trump veda sırasında imalı açıklamalarda bulunarak, "Sadece hoşça kalın demek istiyorum. Umarım uzun süreli bir veda olmaz, birbirimizi tekrar göreceğiz" dedi. Trump, mücadeleye her zaman devam edeceğini ifade ederek, Biden yönetimine şans diledi.



17.28 ABD'de merakla beklenen yemin törenine saatler kala Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni dönemin sinyallerini verdi. Biden, "Amerika'da yeni bir gün" paylaşımı yaptı.



WASHİNGTON'DAN AYRILDI

17.21 Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmek için başkent Washington'dan ayrıldı.