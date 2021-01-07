Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.01.2021 23:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2021 23:29
    ABONE OL

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den flaş çağrı: Trump acilen görevden alınsın

    Kongre baskını sonrası Trump azledilecek mi? Başkanı Nancy Pelosi, dünkü Kongre baskınının ardından Başkan 'ın görevden alınması için Başkan Yardımcısı 'e, Anayasanın 25. Ek Maddesini uygulama çağrısında bulundu.

    AA
    Trump acilen görevden alınsın

    Donald Trump yanlılarının seçimin hileli olduğunu belirtip ABD Kongresini basmasının yankıları sürüyor. Üst seviyelerden Trump'ın bir an önce azledilmesi dillendirilmeye başlandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olayları üzerine Demokratların "Trump bir an önce görevden alınsın" çağrıları devam ediyor.

    Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, dünkü olayların sorumlusunun Donald Trump olduğunu kaydederek, başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek Maddesine işaret etti.

    Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in çağrısını anımsatan Pelosi, "Ben de Schumer'in çağrısına katılıyorum ve Başkan Yardımcısı Pence'i 25. Ek Maddeyi acilen kullanarak, Trump'ı görevden almaya davet ediyorum." dedi.

    Pelosi, "Kabine ve Başkan Yardımcısı gerekeni yapmazsa, Kongre azil süreci yürütmeye hazırlıklı olmalıdır." ifadesini kullandı.

    TRUMP TARAFTARLARI KONGRE BİNASINA GİRMİŞTİ

    Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

    Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

    Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

    Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den flaş çağrı: Trump acilen görevden alınsın