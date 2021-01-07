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    • 07.01.2021 09:37
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    • 07.01.2021 09:41
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    Dünya basını ABD kongresinin basılmasını böyle gördü: Trump'ın mirası!

    seçimlerinde koltuğu ’a kaptıran ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçiler kongre binasını bastı. Dünyanın konuştuğu olayda Belediye Başkanı , sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı, Ulusal Muhafızlar sokağa indi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi , "Bu bir darbe teşebbüsüdür" değerlendirmesi yaptı. Olayın çığrından çıkmasının ardından Trump itidal çağrısı yaptı. Olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Dünya basını ABD’deki şoke eden olayı işte bu şekilde gördü.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından ortalık karıştı. Mitingin ardından aralarında aşırı sağcı Trump destekçilerinin de bulunduğu bir grup, seçim sonuçlarının resmileşmesine yönelik tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası önünde toplandı.

    Bu noktada polislin müdahalede bulunduğu bazı Trump destekçileri, barikatları aşarak Kongre binasını bastı. Capitol olarak adlandırılan Kongre binasında giriş-çıkışlar kapatılırken, güvenlik güçlerinin destek kuvvet istediği belirtildi.

    Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Çarşamba 18.00'dan Perşembe 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    DC'ye komşu Virginia eyaletinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vali Ralph Northam, olağanüstü kararı aldı ve 18.00 itibarıyla Wasgington'la sınırı olan Arlington ve Alexandria kentlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    DÜNYA BASINI BÖYLE GÖRDÜ
    ABD'de yaşanan tarihi kaos dünya manşetlerine böyle yansıdı:

    The New York Times: Kapitol'e saldırı tahliyeleri getirdi; bir Cumhuriyetçi, "Bu, Trump'ın onun mirasının bir parçası" dedi

    The Guardian: Trump destekçisi çeteler ABD Kapitolü'nü bastı; kaos yaşandı

    The Washington Post : Trump destekçisi çeteler Kapitol'ü bastı; Başkan kalabalığı isyan ve şiddete teşvik ediyor

    The Daily Telegraph: Demokrasi abluka altında

    Daily Express : ABD'de anarşi

    Financial Times: Pence'in seçimle ilgili Trump'ı yarı yolda bırakmasıyla isyancılar Kongre'ye akın etti

    Le Figaro: Demokrasi zedelendi
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