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    • Yaşam
    • 07.01.2021 16:27
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    • 07.01.2021 16:33
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    'de Kongre baskınında öldürülen vvetleri Gazisi bitt'in vurulduğu görüntüler ortaya çıktı

    'nde Trump destekçilerinin dün Kongre binasını basması sonucu güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çatışmalar sırasında vvetleri Gazisi bitt'in vurularak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı.

    ABD'de göstericinin öldürülme anı kamerada

    ABD'de Donald Trump destekçilerinin seçim sonuçlarının onaylanması sırasında ABD kongre binasını bastığı olay dünya gündeminde geniş yankı buldu.

    Kongre baskınında 4 göstericinin hayatını kaybettiği, 14 polisin hafif şekilde yaralandığı ve 52 kişinin de gözaltına alındığı olayda vurularak öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt'in o anlara ilişkin görüntü yayınlandı.

    Görüntüde, Babbitt'in lobiye çıkan kapıya tırmanmaya çalışırken vurulduğu görülüyor.



    HAVA KUVVETLERİ GAZİSİYDİ
    ABD Kongre Binası'nın içinde göğsünden vurularak öldürülen kadının Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Adı Ashli Babbitt olan Trump destekçisi kadının, Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.



    ŞEHİT İLAN EDİLMİŞTİ

    Trump destekçiler, Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden tırmandığı sırada vurulan Babbitt, şehit ilan edilmişti.
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