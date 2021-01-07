Demokratlardan Trump'a azil çağrısı! ABD Anayasası 25.madde nedir?



YEMİNİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ

Onun görevde kalmasını izin veremeyiz. Bu cumhuriyetimizi koruma meselesidir. Yeminimizi yerine getirmeliyiz." paylaşımını yaptı.

ABD ANAYASASI 25. MADDE NEDİR?

Anayasa'nın 25. Maddesi, ABD başkanının kabinesine ya da Kongre'ye başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda müdahale etme yetkisi tanıyor. Söz konusu madde, başkan yardımcısı ve önde gelen yetkililerin başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu aşamada da başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor.