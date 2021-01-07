Demokratlardan Trump'a azil çağrısı! ABD Anayasası 25.madde nedir?

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla çığırından çıkan olayların ardından ülkede siyasi kriz yaşanıyor.
TRUMP'A AZİL ŞOKU
Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi.
Kongre'nin bazı üyeleri de yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump için azil soruşturması çağrısında bulundu.
Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Mondaire Jones, "demokrasi için daha karanlık bir gün hayal edemediğini" belirterek, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama organına karşı şiddeti kışkırttı, binlerce destekçisini Kongre binasını basmaya teşvik etti ve yine azil soruşturmasından geçirilmeli." ifadesini kullandı.
Kongre'nin Demokrat üyesi Ilhan Omar da Twitter hesabında, "Donald J. Trump hakkında Temsilciler Meclisi tarafından azil soruşturması açılmalı ve ABD Senatosu tarafından da görevinden alınmalıdır.
YEMİNİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ
Onun görevde kalmasını izin veremeyiz. Bu cumhuriyetimizi koruma meselesidir. Yeminimizi yerine getirmeliyiz." paylaşımını yaptı.
ABD ANAYASASI 25. MADDE NEDİR?
Anayasa'nın 25. Maddesi, ABD başkanının kabinesine ya da Kongre'ye başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda müdahale etme yetkisi tanıyor. Söz konusu madde, başkan yardımcısı ve önde gelen yetkililerin başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu aşamada da başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor.