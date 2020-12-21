Coronavirüs vakalarının arttığı İngiltere'den gelen haberler panik yarattı! Başbakan Boris Johnson, mutasyona uğrayan virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını açıkladı. Mağaza, spor salonu ve kuaförler kapatıldı.
Sağlık Bakanı Matt Hancock "Kontrolü kaybettik" dedi. Belçika, Hollanda ve İtalya, İngiltere'ye olan uçuşları askıya aldı. İsrail de İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. Almanya, Fransa, Polonya ve Avusturya da uçuşları yasaklamayı planlıyor.
Sağlık Bakanı Matt Hancock "Kontrolü kaybettik" dedi. Belçika, Hollanda ve İtalya, İngiltere'ye olan uçuşları askıya aldı. İsrail de İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. Almanya, Fransa, Polonya ve Avusturya da uçuşları yasaklamayı planlıyor.