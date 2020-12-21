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    'den gelen haberler panik yarattı: Koronavirüs mutasyona uğradı

    Coronavirüs vakalarının arttığı 'den gelen haberler panik yarattı! Başbakan , mutasyona uğrayan virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını açıkladı. Mağaza, spor salonu ve kuaförler kapatıldı.

    İn'kill'tere
    Coronavirüs vakalarının arttığı 'den gelen haberler panik yarattı! Başbakan , mutasyona uğrayan virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını açıkladı. Mağaza, spor salonu ve kuaförler kapatıldı.

    Sağlık Bakanı Matt Hancock "Kontrolü kaybettik" dedi. , ve , İngiltere'ye olan uçuşları askıya aldı. de İngiltere, ve 'dan gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. , , Polonya ve da uçuşları yasaklamayı planlıyor.


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    Haberler Dünya İngiltere'den gelen haberler panik yarattı: Koronavirüs mutasyona uğradı