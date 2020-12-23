İngiliz süpermarket zinciri Waitrose'dan yapılan açıklamada marketlerin stokların iyi seviyede olduğu, fakat bazı ürünlerin alışverişinde sınırlamanın getirildiği belirtildi.

Diğer bir süpermarket zinciri Sainsburry's ise henüz herhangi bir üründe kısıtlamanın olmadığını, müşterilerin olağan şekilde alışverişlerine devam edebileceğini duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada de Noel tatili öncesi müşterilerinin yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişlerinin 3 paketle sınırlandırıldığı kaydedildi.