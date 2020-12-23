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    'de mutasyon paniği: Gıda sıkıntısı endişesi başladı

    Coronavirüs'ün mutasyona uğradığı 'de panik arttı. Ülkede gıda sıkıntısı endişesi başladı. Vatandaşlar kısıtlamadan önce soluğu marketlerde aldı. Süpermarketlerin önünde kuyruğun sonu görülmezken reyonlar boş kaldı.

    Lon'dram'
    Coronavirüs'ün mutasyona uğradığı 'de panik arttı. Ülkede gıda sıkıntısı endişesi başladı. Vatandaşlar kısıtlamadan önce soluğu marketlerde aldı. Süpermarketlerin önünde kuyruğun sonu görülmezken reyonlar boş kaldı.



    Pek çok ülkenin sınırlarını kapattığı İngiltere'de gıda stokları azalıyor.

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    İngiltere'deki Coronavirüs mutasyonunun ardından de kısa süre önce ülkeye giriş yapan 10 bin İngiliz turisti aramaya başladı.



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