Coronavirüs'ün mutasyona uğradığı İngiltere'de panik arttı. Ülkede gıda sıkıntısı endişesi başladı. Vatandaşlar kısıtlamadan önce soluğu marketlerde aldı. Süpermarketlerin önünde kuyruğun sonu görülmezken reyonlar boş kaldı.
Pek çok ülkenin sınırlarını kapattığı İngiltere'de gıda stokları azalıyor.
İSVİÇRE TURİST AVINDA
İngiltere'deki Coronavirüs mutasyonunun ardından İsviçre de kısa süre önce ülkeye giriş yapan 10 bin İngiliz turisti aramaya başladı.
7 BELA CORONA
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVİD-19 dünyayı sardı. Bir yıldır görülmediği tek kıta olan Antarktika'da da ilk kez 36 pozitif vakaya rastlandı! Böylece, 7 kıtaya ulaştı.
Pek çok ülkenin sınırlarını kapattığı İngiltere'de gıda stokları azalıyor.
İSVİÇRE TURİST AVINDA
İngiltere'deki Coronavirüs mutasyonunun ardından İsviçre de kısa süre önce ülkeye giriş yapan 10 bin İngiliz turisti aramaya başladı.
7 BELA CORONA
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVİD-19 dünyayı sardı. Bir yıldır görülmediği tek kıta olan Antarktika'da da ilk kez 36 pozitif vakaya rastlandı! Böylece, 7 kıtaya ulaştı.