ABD HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZİ ONAYLADI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Koid-19) aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere vurulabilmesi için onay verdi.