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    • 13.12.2020 21:44
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    Pfizer-BioNTech aşısına bir onay daha! Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi onayladı...

    Türk bilim insanları ve 'nin geliştirdiği Pfizer-BioNTech aşısına bir onay daha geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi () Direktörü Robert Redfield, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Koid-19) aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere vurulabilmesi için onay verdi.

    AA
    Pfizer-BioNTech aşısına bir onay daha

    Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Pfizer-BioNTech aşısına bir onay daha geldi.

    ABD HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZİ ONAYLADI
    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Koid-19) aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere vurulabilmesi için onay verdi.

    Pfizer ve BioNTech'in aşısı, ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından, CDC'den de son onayı aldı.

    Redfield yaptığı açıklamada, CDC Tavsiye Kurulunun dünkü önerisine uyarak aşının 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanması için onay verdiklerini duyurdu.

    FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

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