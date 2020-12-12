ABD'de Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına 'acil kullanım izni' veren FDA'dan aşının gereken kriterleri sağladığını açıkladı. FDA açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Mevcut verilerin toplamı, Pfizer/BioNTech aşısının Covid-19'u önlemede etkili olabileceğine dair net kanıtlar sunuyor. Veriler ayrıca, bilinen ve potansiyel faydaların, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır bastığını destekliyor bu da aşının sağlıklı bireyler de dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü milyonlarca insanda kullanımını desteklemektedir.
Buna karar verirken, FDA, mevcut güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi bilgilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yaptığına dair kamuya ve tıp camiasına güvence verebilir."
FDA KOMİSYON ÜYESİ: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI
FDA Komisyon Üyesi Dr. Stephen M. Hahn "FDA'nın ilk Covid-19 aşısı için acil kullanım yetkisi vermesi, ABD ve dünyada pek çok aileyi etkileyen bu yıkıcı salgınla mücadelede önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.
TRUMP: FDA, PFİZER AŞISININ ACİL KULLANIM İÇİN ONAYLADI
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "FDA, Pfizer aşısının acil kullanım için onayladı" dedi. Trump daha sonra konuya dair yayınladığı videoda, ABD halkı adına bunu mümkün kılan tüm bilim insanları, teknisyen ve çalışanlara teşekkür ederek "Bu aşılar gayet güvenilir.
Normalden çok daha büyük klinik araştırmalara katılan ABD vatandaşlarında ciddi bir yan etki olmadı. FDA'nın kendini adamış ve bağımsız uzmanları, (aşı) denemelerinin sonuçlarını titizlikle inceledi" şeklinde konuştu.
"AŞI TÜM ABD'LİLER İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK"
Aşının tüm ABD'liler için ücretsiz olacağını da duyuran Trump, "FedEX ve UPS ile ortaklık yoluyla aşıyı ülkedeki her eyalete göndermeye başladık. İlk aşı 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacaktır.
Valiler, aşının eyaletlerinde nereye gideceğine ve ilk kime yapılacağına karar verecek. Yaşlı vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve ilk müdahale ekiplerinin ilk sırada olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
EYALET YETKİLİLERİ AŞININ DAĞITIMINI DENETLEYECEK
Yerel medyada yer alan haberlerde, aşı dozları ülke çapında dağıtılırken eyalet yetkililerinin, aşının kendi eyaletlerindeki dağıtımının yanı sıra lojistiği de denetleyeceği ifade edildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ve uzun süreli bakım tesislerinde kalanların aşı için öncelikli olduğu belirtildi.
TOPLAM VAKA SAYISI 68 MİLYON 862'YE YÜKSELDİ! HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon 862'ye yükseldi.
ABD, 15 milyon 370 bin 339 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.
Bu ülkeyi 9 milyon 703 bin 908 vaka ile Hindistan, 6 milyon 628 bin 65 ile Brezilya, 2 milyon 515 bin 9 ile Rusya, 2 milyon 295 bin 908 ile Fransa, 1 milyon 742 bin 557 ile İtalya, 1 milyon 737 bin 960 ile İngiltere, 1 milyon 725 bin 700 ile İspanya, 1 milyon 466 bin 309 ile Arjantin, 1 milyon 377 bin 100 ile Kolombiya ve 1 milyon 200 bin 6 ile Almanya izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 551 bin 760 kişi yaşamını yitirdi, 47 milyon 86 bin 637 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
HANGİ AŞI NE KADAR ETKİLİ?
Koronavirüsü durdurmak için dünya genelinde birçok ülke aylar önce aşı çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Koronavirüse karşı geliştirilen aşı adaylarından art arda olumlu haberler gelirken Türkiye'nin Çin menşeili Sinovac'ı seçmesi akıllara şu soruyu getirdi: "Hangi aşı koronavirüse karşı ne kadar etkili? Sinovac mı Pfizer/BioNTech mi Sputnik V mi? İşte detaylar…
SİNOVAC
Koronavirüs aşılarında test sonuçları arka arkaya açıklanırken, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının sonuçları da yayınlandı.
Bloomberg'in haberine göre, Endonezya şirketi Bio Farma tarafından test edilen aşının etkinliği yüzde 97 olarak ölçüldü. Reuters haber ajansı ise, Bio Farma'nın CoronaVac açıklamasını dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.
Endonezya'nın devlete ait PT Bio Farma şirketinin kurumsal iletişim başkanı Iwan Setiawan, aşının etkinlik oranının bir aylık klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.
Türkiye, Çin'den 50 milyon doz aşı satın aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay sonunda aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'ye ilk aşı 11 Aralık'ta gelebilecek gibi görünüyor. Geldikten sonra en az 14 gün testleri sürecektir" deyip eklemişti: "Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır."
İnaktif virüs tekniğine göre hazırlanan CoronaVac aşısında, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.
PFIZER/BIONTECH
Pfizer şirketi, BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.
Devam eden üçüncü aşama testlerden alınan son verilere göre aşı, tüm ırklarda ve etnik gruplarda aynı oranda başarılı bir şekilde işe yarıyor.
Pfizer, aşıyı ABD'de acil kullanım için denetleyici kurumların onayına sunacağını duyurdu.
Veriler dünya genelinde 41 bin kişiye ikişer doz aşı yapılan testlere dayanıyor.
Pfizer ve BioNTech geçen hafta testlerin ilk sonuçlarını yayımlamış ve yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlayan aşıda herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıklamıştı.
SPUTNİK V
Rusya, Gamaleya Araştırma Merkezi'nde geliştirilen ve halen klinik deneme aşamasında olan Sputnik V aşısının yüzde 92 etkili olduğunu açıkladı. Aşının geliştirilmesi ve pazarlamasıyla ilgilenen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF)açıklamasına göre, çalışmalar sırasında 16 bin gönüllüye aşılama yapıldı. 21 günün sonunda elde edilen sonuçlar, aşının koronavirüse karşı yüzde 92 oranında koruma sağladığını gösterdi.
RDIF, şimdiye kadarki faz 3 çalışmalarında, aşı olan gönüllülerde ciddi bir yan etki görülmediğini belirterek bazı gönüllülerde enjeksiyon bölgesinde ağrı, hafif ateş, halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı gibi grip benzeri, kısa süreli semptomlar saptandığını da ekledi. RDIF Başkanı Kirill Dmitriev "Verilere dayanarak gösterdiğimiz şey, çok etkili bir aşımızın olduğu" açıklaması yaparken bu aşıyı geliştirenlerin bir gün torunlarına bu gelişmeyi anlatacağını düşündüğünü de ekledi.
İŞTE AŞIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!
Kovid-19'a yönelik aşı çalışmalarından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yaşanan bu süreç, aşılar hakkında birçok sorunun ve cevabının kamuoyunda tartışılmasına neden oldu.
Sağlık Bakanlığı Aşı Portalı'ndan derlediği bilgilere göre, aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğruları şöyle:
Yanlış: Bebeklere gereksiz yere çok erken aşı uygulanıyor. Anne sütü onları korur.
Doğru: Bebekler bazı hastalıklara karşı bağışık doğar çünkü doğumdan önce annelerinden bebeklere koruyucu maddeler yani antikor geçer. Emzirilen bebekler de anne sütüyle antikor alır. Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemi gelişene kadar bazı hastalıklara karşı önemli koruma sağlar. Bununla birlikte bu antikorlar uzun süre kalıcı değildir ve tüm hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Bebek ve çocukların, yaşamı tehdit eden pek çok hastalıktan korunmaları için aşılanmaları gerekir. Çocukluk dönemi aşılama şemasına uygun olarak aşılanma, hayatı tehdit eden hastalıklarla temas etmeden önce, yaşamın erken döneminden itibaren bebeklerin ve çocukların korunmasını sağlar.
Yanlış: Aşıyla önlenebilir çocukluk hastalıkları yaşamın bir parçasıdır.
Doğru: Aşıyla önlenebilir hastalıklar, yaşamın bir parçası olmak zorunda değildir, önlenebilir. Aşıyla önlenebilir hastalıklar ciddi hastalıklardır, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde zatürre, beyin iltihabı, körlük, kan iltihabı, kulak enfeksiyonları, konjenital kızamıkçık sendromu ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilirler. Bu hastalıklar aşılarla önlenebilir. Bu hastalıklara karşı aşı yapılmaması çocukların gereksiz yere savunmasız kalmasına ve sağlıklarının riske atılmasına neden olur. Aşılama, karantina ve izolasyon uygulamaları, yaygın tarama ve tanı testleri gibi diğer salgın önleme faaliyetlerinden çok daha etkili ve ucuzdur.
Yanlış: Aşılar güvenli değildir.
Doğru: Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir. Türkiye'de kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütünce önerilen ve onaylanan GMP (İyi Üretim Prosedürleri) kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Bir aşının ülkemizde kullanılabilmesi için öncelikle üreticiler tarafından aşıların güvenli ve etkili olduğunun Sağlık Bakanlığına kanıtlanması gereklidir. Kullanılacak aşılar teslim alınıp sahada kullanıma sunulmadan önce, Ulusal Referans Laboratuvarlarında da test edilmekte ve uygun olduğu kanıtlanan aşıların kabulü yapılarak kullanıma sunulmaktadır. Aşılar üretici firmadan alınıp aşılanacak kişiye uygulanana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmakta ve sistem çevrim içi olarak sürekli izlenmektedir. Aşılar kullanıma sunulduktan sonra aşılama sonrası istenmeyen etkiler Sağlık Bakanlığınca izlenmektedir. Ülkemizde ve dünyada her yıl milyonlarca çocuk aşılanmaktadır.
Yanlış: Aşılar faydalı değildir.
Doğru: Dünya çapında halen her yıl çok sayıda insan aşıyla önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor. Bu hastalıkların birçoğu aşılama programı sayesinde Türkiye'de hiç görülmüyor ya da nadir görülüyor. Aşılar, birçok bebek, çocuk ve erişkinleri öldüren veya zarar veren bulaşıcı hastalıkları önleyebilir. Yaygın aşılamayla çiçek hastalığı yok edilmiştir, çocuk felci hastalığında ise yüzde 99'luk azalma sağlanmıştır. Çocuk aşısız ise kızamık, çocuk felci, menenjit, tetanoz, sarılık gibi pek çok aşıyla önlenebilir hastalık ve bunların yol açabileceği sakatlık ve ölüm riski altında olabilir.
Yanlış: Aşılar zararlıdır.
Doğru: Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünler olmakla birlikte herhangi bir ilaç gibi bazı yan etkilere yol açabilir. Bu yan etkilerin çoğunluğu hafif ateş, aşı uygulanan bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı gibi hafif yan etkilerdir. Bu yan etkiler sadece birkaç gün sürer ve tedavi edilebilir. Ciddi yan etkiler son derece nadirdir.
Yanlış: Türkiye'de aşıyla önlenebilir hastalıklar neredeyse yok edildi, dolayısıyla aşılamayı desteklemeye veya artırmaya gerek yok.
Doğru: Aşıyla önlenebilir hastalıklar (difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, suçiçeği, Hepatit A, Hepatit B, Hemofilus. influenza ve pnömokoklara bağlı hastalıklar) Türkiye'de azalmış olmakla birlikte dünyada halen görülmektedir. Türkiye'de bağışıklama kapsayıcılığı yüzde 100 değildir, bu nedenle yetersiz aşılanmış veya aşılanmamış gruplar bu hastalıklara karşı hala korunmamaktadır.
Yanlış: Aşılar ücretli olarak uygulanmaktadır.
Doğru: Türkiye'de, aşı programında yer alan tüm aşılar ücretsiz uygulanmaktadır. Aşı takvimi ve uygulanacak aşılar, Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışan Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenmekte ve tavsiyelere uygun olarak Sağlık Bakanlığınca satın alınarak, ilgili testleri tamamlandıktan sonra uygulama istasyonlarına dağıtılmaktadır. Her bir aşı dozu karekod üzerinden bütün uygulama süreci boyunca takip edilmektedir. Aşılar ücretsiz uygulandıktan sonra sisteme kaydedilmekte ve aşı kartı düzenlenerek aileye verilmektedir.