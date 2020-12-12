



EYALET YETKİLİLERİ AŞININ DAĞITIMINI DENETLEYECEK

Yerel medyada yer alan haberlerde, aşı dozları ülke çapında dağıtılırken eyalet yetkililerinin, aşının kendi eyaletlerindeki dağıtımının yanı sıra lojistiği de denetleyeceği ifade edildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ve uzun süreli bakım tesislerinde kalanların aşı için öncelikli olduğu belirtildi.





TOPLAM VAKA SAYISI 68 MİLYON 862'YE YÜKSELDİ! HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon 862'ye yükseldi.

ABD, 15 milyon 370 bin 339 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.