Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.12.2020 12:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2020 12:36
    ABONE OL

    'in CEO'su 'den önemli açıklama! ' Bütün 'yi aşılayacağız'

    Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam etse de ile ilgili umut veren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. , Gıda ve İlaç Dairesi'nin BioNTech ve 'ın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermesinden mutlu olduklarını söyledi.

    Prof. Dr. Uğur Şahin: 'Bütün ABD'yi aşılayacağız'

    BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) buldukları corona virüs aşısına onay vermesinin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

    Koronavirüsle mücadelede dünyanın umudu haline gelen Türk bilim insanı Uğur Şahin, CNN International'a değerlendirmelerde bulundu.

    FDA'nın aşıya acil kullanım onayı vermesine değinen Şahin, "Bu çok önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine güzel bir görüşme yaptığımız için ve FDA aşıya izin verdiği için gerçekten mutluyum. Böylece aşımızı ABD nüfusu için kullanılabilir hale getirebiliriz" dedi.

    Etkinliği yüzde 95 olarak açıklanan aşının en önemli sonucunun hastaneye yatma riskini azaltması olduğunu söyleyen Şahin, "Bu, ABD'de hastaneye yatma riskinin daha düşük olmasını beklediğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

    Şahin, "Elbette salgının hızını azaltmak için nüfusun büyük bir kısmına ulaşmamız gerektiğinden, önümüzdeki birkaç ay içinde pandeminin yayılması üzerinde doğrudan bir etkimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den önemli açıklama! ' Bütün ABD'yi aşılayacağız'