Koronavirüsle mücadelede dünyanın umudu haline gelen Türk bilim insanı Uğur Şahin, CNN International'a değerlendirmelerde bulundu.

FDA'nın aşıya acil kullanım onayı vermesine değinen Şahin, "Bu çok önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine güzel bir görüşme yaptığımız için ve FDA aşıya izin verdiği için gerçekten mutluyum. Böylece aşımızı ABD nüfusu için kullanılabilir hale getirebiliriz" dedi.