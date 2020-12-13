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    • 13.12.2020 Gazete
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    Koronavirüs aşısından sevindiren gelişme! Prof. Dr. aşıda tek doz yeterli dedi

    Dünya, Coronavirüs aşısına kilitlendi. BioNTech’in sahibi Prof. Dr. ile eşi ’nin geliştirdiği aşıya Gıda ve () acil kullanım onayı verdi. Dün ve Reuters’a konuşan Prof. Dr. Şahin, aşıyla ilgili heyecan veren bir gelişmeye değindi. İki doz uygulanması gereken aşının, ilk dozdan itibaren etkisini gösterdiğini söyledi.

    BioNTek doz

    Dünya, Coronavirüs aşısına kilitlendi.

    BioNTech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşıya ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) acil kullanım onayı verdi.

    Dün CNN International ve Reuters'a konuşan Prof. Dr. Şahin, aşıyla ilgili heyecan veren bir gelişmeye değindi.

    İki doz uygulanması gereken aşının, ilk dozdan itibaren etkisini gösterdiğini söyledi.

    "Tek dozluk bir aşı için ortağımız Pfizer'la kesinlikle bir değerlendirme yapacağız" dedi.

    Aşıyla ilgili yaşanan üretim sıkıntısı hakkında şunları söyledi: Önümüzdeki yıl 1.3 milyar doz üretmeyi hedefliyoruz. Novartis'in Almanya Marburg'daki üretim tesisini satın aldık. Tesisin yılda 750 milyon doz üretim kapasitesi var.

    BÜYÜK ZAFER


    Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Çin'den gelen Coronavirüs aşısını değerlendirdi. "Bu sıkıntının içerisinde aşının çölde suyu görmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.
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    Haberler Güncel Koronavirüs aşısından sevindiren gelişme! Prof. Dr. Uğur Şahin aşıda tek doz yeterli dedi