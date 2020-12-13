Dünya, Coronavirüs aşısına kilitlendi.
BioNTech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşıya ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) acil kullanım onayı verdi.
Dün CNN International ve Reuters'a konuşan Prof. Dr. Şahin, aşıyla ilgili heyecan veren bir gelişmeye değindi.
İki doz uygulanması gereken aşının, ilk dozdan itibaren etkisini gösterdiğini söyledi.
"Tek dozluk bir aşı için ortağımız Pfizer'la kesinlikle bir değerlendirme yapacağız" dedi.
Aşıyla ilgili yaşanan üretim sıkıntısı hakkında şunları söyledi: Önümüzdeki yıl 1.3 milyar doz üretmeyi hedefliyoruz. Novartis'in Almanya Marburg'daki üretim tesisini satın aldık. Tesisin yılda 750 milyon doz üretim kapasitesi var.
BÜYÜK ZAFER
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Çin'den gelen Coronavirüs aşısını değerlendirdi. "Bu sıkıntının içerisinde aşının çölde suyu görmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.