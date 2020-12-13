"Tek dozluk bir aşı için ortağımız Pfizer'la kesinlikle bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Aşıyla ilgili yaşanan üretim sıkıntısı hakkında şunları söyledi: Önümüzdeki yıl 1.3 milyar doz üretmeyi hedefliyoruz. Novartis'in Almanya Marburg'daki üretim tesisini satın aldık. Tesisin yılda 750 milyon doz üretim kapasitesi var.