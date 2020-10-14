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    • Dünya
    • 14.10.2020 22:53
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    • 14.10.2020 22:53
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    Gardaş 'dan ağır tokat yiyen Paşinyan yasta!

    'ın Türk 'ları eşliğinde Ermeni birliklerini dağıtmasının ardından Başbakanı Nikol Paşinyan yas tuttu. Eğilerek poz verdiği bir fotoğrafı paylaşan Paşinyan, paylaşımına, "Ülkemiz için canını veren şehitlerimizin yasını tutuyorum" notunu düştü.

    'ın Türk 'ları eşliğinde Ermeni birliklerini dağıtmasının ardından Başbakanı Nikol Paşinyan yas tuttu. Eğilerek poz verdiği bir fotoğrafı paylaşan Paşinyan, paylaşımına, "Ülkemiz için canını veren şehitlerimizin yasını tutuyorum" notunu düştü.

    ERMENİSTAN DARMADUMAN
    27 Eylül'den bu yana bölgede süren operasyonlarda birçok kayıp veren Ermenistan'da askerin moralini yükseltmek için üretilen görsel içeriklerin ardından da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    "YAS TUTUYORUM"
    Eğilerek poz verdiği bir fotoğrafı paylaşan Paşinyan, paylaşımına, "Ülkemiz için canını veren şehitlerimizin yasını tutuyorum" notunu düştü.

    Paşinyan, hukuksuzca 30 yıla yakın bir süredir işgal altında tuttukları topraklardan "ülkemiz" şeklinde söz etmesi ise gözlerden kaçmadı.

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    Haberler Dünya Gardaş Azerbaycan'dan ağır tokat yiyen Paşinyan yasta!