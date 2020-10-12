Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak isteyip, bizi saldırgan göstermek istediler. Ama artık internet dünyası var, bu nedenle artık yalan haberlerde bulunamıyorlar. Tarihi adalet bakımından, biz haklıyız, bizim topraklarımızda savaşıyoruz.

Biz gördük ki, Ermenistan hakikati duymak istemiyor, gerçeği çarpıtıyor. Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz de var. Kardeş Türkiye'nin, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bize manevi destek verdi.