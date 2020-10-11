Ermenistan, Karabağ'da kesin yenilgiye uğradı. 'Beni kurtar' diye Rusya'ya yalvardı. Azerbaycan da ölülerini toplaması için geçici ateşkese imza attı. Fakat Paşinyan yine sözünde durmadı. Terter ve Ağdam'a füze fırlattı.



Azeri ordusu da tokadı bastı. O bataryaların hepsini ortadan kaldırdı.

Türkiye , Azerbaycan'a tam desteğini bir kez daha ilan etti. Karabağ işgalinin sonlandırılmasını istedi.Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , ateşkes istedi. Ama görüşme masasına oturulduğunda bile Azeri sivilleri hedef seçti.

, Karabağ'da Azeriler'e saldırdı. Hiç beklemediği karşılığı görünce askerleri fare gibi kaçtı. Köşeye sıkışan Nikol Paşinyan, ateşkes çağrısı yaptı. İki ülkenin Dışişleri bakanları, Moskova 'da bir araya geldiği saatlerde bile ateşkese uymadı. Terter kentindeki sivillere bomba yağdırdı.

durum karşısında Azerbaycan, ateşkese uymayan Ermenistan'a sert çıktı. Esirlerin ve ölenlerin değişimi için yapılan ateşkesin fazla uzun sürmeyeceği iddiası ortaya atıldı.

Ancak Türkiye, Azerbaycan'ın aldığı her kararı, sonuna kadar destekleyeceğini açıkladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin de kurtarıldığını bildirdi. Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti.