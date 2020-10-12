Paşinyan, köşeye sıkışınca ateşkes yaptı. ama ilk fırsatta sözünden caydı. cepheye 100 kilometre mesafedeki gence'de sivilleri bombaladı.
Ermenistan, Azerbaycan'la ateşkes imzaladı. Fakat sözünde durmadı. Gence, Terter, Cebrail ve Mingeçevir'e Tochka-U roketleriyle saldırdı.
Gece evlerinde uyuyan 41 sivil öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Paşinyan ise yine Batı'ya masal anlattı: Türkiye Karabağ'da soykırım yapacak, yardım edin.
ÇOCUK KATİLİ
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmalarında sağlanan ateşkese, eli kanlı başbakan Nikol Paşinyan uymadı. Taraflar daha masadayken, Azerbaycan topraklarını bombalattı. Saldırılar, önceki gece de devam etti.
Gence'den sonra Mingeçevir'deki bir santral de Ermenistan tarafından hedef alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve Gence'deki sivillere roket attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlalidir. Roket saldırısı Ermenistan'ın Vardenis bölgesinden yapıldı. Sonuç olarak 41 Azerbaycanlı sivil öldürüldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Bunlara layıkıyla cevap verilecek" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Saldırılar, Rus arabuluculuğundaki görüşmelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürü. Bu aşağılık işler Azerbaycan halkının iradesini asla bozamaz!" dedi.