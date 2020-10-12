Gence'den sonra Mingeçevir'deki bir santral de Ermenistan tarafından hedef alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve Gence'deki sivillere roket attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlalidir. Roket saldırısı Ermenistan'ın Vardenis bölgesinden yapıldı. Sonuç olarak 41 Azerbaycanlı sivil öldürüldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Bunlara layıkıyla cevap verilecek" dedi.