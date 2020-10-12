Sanatçı Serdar Ortaç, Başkan Erdoğan’ın Türkiye’ye çok büyük yatırımlar yaptığını belirterek, "Ben Erdoğan’ı seviyorum ama bu yandaşlık değil. Bir geçmişe, bir de bugünkü Türkiye’ye bakın... Cumhurbaşkanını eleştirenlerin torunları, 200 sene sonra bile Erdoğan’ın eserlerini takdir edecek." dedi.