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    • Dünya
    • 12.10.2020 15:38
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    • 12.10.2020 15:44
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    'ın korkusu: lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

    'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda üretimi 'lar, cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu. Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansıdı. Karabağ'ın sözde lideri sığınakta görüntülendi.

    Ermenistan'ın SİHA korkusu! Sığınakta görüntülendiler...

    , tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    PANİK HALİNDELER
    Operasyonlarda üretimi 'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan , Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.

    SIĞINIKTA TOPLANDILAR
    lideri , Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.

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    Haberler Dünya Ermenistan'ın SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi