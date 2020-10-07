İki ülke arasında tansiyonun geçen hafta düşüşe geçtiğini anımsatan Stoltenberg, "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık. (İki taraf arasında) Kaza ve hadiselerin yaşanma riskini azaltmak için bizim 'ayrıştırma usulleri mekanizması' olarak adlandırdığımız mekanizmayı hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, Akdeniz'de müttefikler arasında istenmeyen bir kazanın yaşanmasını önlemek için NATO askeri komitesinin taraflarla temas halinde olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu durum, NATO'nun müttefikler arasındaki farklılıkların yol açtığı anlaşmazlık ve tansiyonu azaltmak için nasıl birlikte hareket ettiğine güzel bir örnek."

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A ATEŞKES ÇAĞRISI