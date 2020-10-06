Ankara'dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sistemi konvoyu test için Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400'leri Samsun'dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
TESTLERDE S-400'LERİMİZ 10 UÇAĞI HEDEF ALACAK
S-400 konvoyunun Sinop'a ulaştığı bildirildi. Savunmasanayist'in aktardığına göre Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak.
İcra edilecek test faaliyetleri ile S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400'lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.
TÜRKİYE S-400'Ü ÇALIŞTIRDI, ABD ALARMA GEÇTİ!
Bu gelişmeler yaşanırken, Yunan medyası çok çarpıcı bir özel haber yayınladı. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Türkiye 27 Ağustos'ta Yunan F-16'ları tespit etmesi için S-400 hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi.
Söz konusu uçaklar, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs'ın da yer aldığı tatbikattan Yunanistan'a geri dönüyordu.
S-400'lerin denenmesi ABD'de Doğu Akdeniz için alarm çanlarının çalmasına sebep oldu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önce Güney Kıbrıs'ı ziyaret etti. Ardından Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Askeri Üssü'nde Başbakan Kiryakos Miçotakis'le buluştu.
USS Hershel 'Woody' Williams'ın kalıcı olarak Suda'ya demirlemesi, ABD'nin Girit'teki varlığını güçlendirmeye devam edeceği anlamına geliyor.
Kathimerini ayrıca özel haberinde, Türkiye'de çıkan bazı haberleri kaynak göstererek Ankara'nın S-400 sistemlerini Sinop'ta test etmeyi planladığını yazdı.
Türkiye ve Yunanistan yaz mevsiminde Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma imzalaması gerilimi zirveye çıkardı, Türkiye Oruç Reis gemisini beraberinde bir filoyla Akdeniz'e çıkardı. Türkiye'nin adımlarından paniğe kapılan Yunanistan ise müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ile tatbikatlar düzenledi. Gelinen noktada, Türkiye ve Yunanistan NATO görüşmeleri yürütüyor, gerilim dindi. Dün Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jons Stoltenberg bugün de Yunanistan'ı ziyaret edecek.
TÜRKİYE'NİN S-400 TRİUMF HAVA SAVUNMA SİSTEMİ PROGRAMI
Türkiye, Eylül 2017 tarihinde Rusya Federasyonu ile "acil ihtiyaç" kapsamına iki filo (4 batarya) S-400 Hava Savunma Füzesi Sistemi (HSFS) tedariki ile ilgili olarak 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 1.3 milyar ABD Doları değerindeki ilk S-400 filosunu içeren komponentlerin teslimatları, Temmuz 2019 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.
Bir S-400 filosunda/sisteminde, iki adet batarya bulunmaktadır. Yani Türkiye, halihazırda iki farklı noktaya S-400 HSFS yerleştirme kabiliyetine sahiptir.