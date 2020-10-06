Türkiye ve Yunanistan yaz mevsiminde Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma imzalaması gerilimi zirveye çıkardı, Türkiye Oruç Reis gemisini beraberinde bir filoyla Akdeniz'e çıkardı. Türkiye'nin adımlarından paniğe kapılan Yunanistan ise müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ile tatbikatlar düzenledi. Gelinen noktada, Türkiye ve Yunanistan NATO görüşmeleri yürütüyor, gerilim dindi. Dün Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jons Stoltenberg bugün de Yunanistan'ı ziyaret edecek.

TÜRKİYE'NİN S-400 TRİUMF HAVA SAVUNMA SİSTEMİ PROGRAMI

Türkiye, Eylül 2017 tarihinde Rusya Federasyonu ile "acil ihtiyaç" kapsamına iki filo (4 batarya) S-400 Hava Savunma Füzesi Sistemi (HSFS) tedariki ile ilgili olarak 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 1.3 milyar ABD Doları değerindeki ilk S-400 filosunu içeren komponentlerin teslimatları, Temmuz 2019 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Bir S-400 filosunda/sisteminde, iki adet batarya bulunmaktadır. Yani Türkiye, halihazırda iki farklı noktaya S-400 HSFS yerleştirme kabiliyetine sahiptir.