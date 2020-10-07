Azerbaycan, Ermenistan'a tokadı bastı. Rusya'nın da ABD'nin de umurunda olmadı. Paşinyan'ın elinde bir tek çakma Napolyon Macron'la karanlık bağı kaldı.
Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larının desteğiyle dün de ilerlemeye devam etti.
Ağdere ve Murovdağ'daki Ermeni birliklerini temizledi. Birçok stratejik nokta ile 3 köyü daha ele geçirdi.
Paşinyan ise yine sivilleri hedef gösterdi. Kalleşler Gence'de AVM'ye, Yevlah'ta Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırı düzenledi.
'ŞER'KİSYAN!
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, bozguna uğradı. ABD ve Batı'ya 'yardım' çağrısı yaptı.
Azerbaycan, topraklarına saldıran Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Karabağ'ı adım adım işgalden kurtarmaya başladı. Azeri ordusu, dün Ermenistan'a ait Ballıca'daki cephaneliği patlattı. Köşeye sıkışan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise Batı'ya yalvardı.
ABD, AB, Rusya ve Fransa'ya yalvararak Türkiye'yi durdurmaları için çağrı yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Ve Türkiye'nin hatırı sayılır ölçüdeki nüfuzunu gerilimi yatıştırmak için kullanacağını umuyorum" açıklaması yaptı.
HER ZAMAN SAVUNACAĞIZ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan lideri Aliyev ve Azeri mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi. Dünyaya "Azerbaycan'ın davasını her yerde savunacağız" dedi.
Azerbaycan ordusu, kararlı operasyonları devam etti. 3 köyün daha Ermenistan'ın elinden alındığı belirtildi.