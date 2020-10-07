



Azerbaycan, Ermenistan'a tokadı bastı. Rusya'nın da ABD'nin de umurunda olmadı. Paşinyan'ın elinde bir tek çakma Napolyon Macron'la karanlık bağı kaldı.



Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larının desteğiyle dün de ilerlemeye devam etti.



Ağdere ve Murovdağ'daki Ermeni birliklerini temizledi. Birçok stratejik nokta ile 3 köyü daha ele geçirdi.

Paşinyan ise yine sivilleri hedef gösterdi. Kalleşler Gence'de AVM'ye, Yevlah'ta Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırı düzenledi.