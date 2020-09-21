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    • 21.09.2020 18:02
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    Yüksek Mahkemesi, terörle suçlanan bir kişinin 'ye iadesini durdurdu: Pakistan egemen bir ülke

    Yüksek Mahkemesi, Pakistan asıllı Amerikalı nın 'ye iadesini durdurdu. Mahkeme yargıcı, ABD'nin istediği kişiyi keyfi olarak aldığını belirterek, kanıt olmadan iade yapılmayacağını açıkladı.

    AA
    Pakistan'dan ABD'ye büyük salvo! İade etmeyecek

    Yerel yayın organı Express News'in haberine göre, zanlının babasının dilekçesini değerlendiren Yargıç Muşir Alem başkanlığındaki kürsü, 20'li yaşlarında olduğu belirtilen Talha Harun'un hükümet tarafından ABD'ye iadesini engelleyen bir karar aldı.

    Kararda, İslamabad ile Washington arasında iade konusunda bir anlaşma bulunmadığına işaret edildi.

    "PAKİSTAN EGEMEN BİR ÜLKE"

    Mahkeme kürsüsünün diğer üyesi Yargıç Gazi Emin de "ABD'nin anlaşma olmadan kimi istiyorsa onu aldığını" ifade ederek, "Pakistan egemen bir ülke. Suçlananın iade edilmek zorunda olduğuna dair kanıt nedir? Yasalar uyarınca vatandaşlarımızı koruyacağız." diye konuştu.

    Mahkeme ayrıca gelecek 2 hafta içinde ABD ile İngiltere ile varsa iade anlaşmalarının ayrıntılarının temin edilmesini istedi.

    ABD Federal Soruşturma Bürosu, DEAŞ sempatizanı olmakla suçladığı Harun'un, Haziran 2016'da New York'ta, Paris'tekine benzer saldırılar planladığını savunuyordu.

    Harun, 2016 yılında Pakistan'da tutuklanmıştı.
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