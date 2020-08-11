Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapmaya çıkmasından sonra konu dünya gündeminin üst sıralarına tırmanırken birçok konuda yanımızda olan kardeş ülke Pakistan'dan da Türkiye'ye destek geldi.

Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değildir' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagi ülkede trend-topic olurken Türkiye'ye desteği gösteren sayısız tweet atıldı.

Kardeş ülke Pakistan her konuda ülkemize verdiği destek ile biliniyor

Daha önce de birçok alanda Türkiye'ye desteği ile bilinen kardeş ülke Pakistan'da ülkemize destek Türk Bayraklarıyla veriliyor.

Bir kullanıcı ise attığı tweette: Pakistan'ın Türkiye'yi zor zamanlarında asla yalnız bırakmayacağını belirtip 'iki ülke bir milletiz' yazdı.

Türkiye tarafından Karaçi Limanı'nda inşa edilen geminin fotoğrafını paylaşan başka bir Pakistanlı kullanıcı ise 'bunun iki ülke arasındaki sevginin sembolü' olduğunu belirtti.