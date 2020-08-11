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    • 11.08.2020 17:53
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    Kardeş ülke 'dan desteği: yalnız değil

    , 'de haklarını savunurken bir destek de 'dan geldi. Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değil' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagine on binlerce destek tweeti gelirken Pakistanlılar bir kez daha Türkiye'ye olan sevgilerini gösterdiler.

    Kardeş ülkeden Doğu Akdeniz desteği: Türkiye yalnız değil

    'in 'de sismik araştırma yapmaya çıkmasından sonra konu dünya gündeminin üst sıralarına tırmanırken birçok konuda yanımızda olan kardeş ülke 'dan da 'ye destek geldi.

    Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değildir' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagi ülkede trend-topic olurken Türkiye'ye desteği gösteren sayısız tweet atıldı.

    Kardeş ülke Pakistan her konuda ülkemize verdiği destek ile biliniyor

    Daha önce de birçok alanda Türkiye'ye desteği ile bilinen kardeş ülke Pakistan'da ülkemize destek Türk Bayraklarıyla veriliyor.

    Bir kullanıcı ise attığı tweette: Pakistan'ın Türkiye'yi zor zamanlarında asla yalnız bırakmayacağını belirtip 'iki ülke bir milletiz' yazdı.

    Türkiye tarafından Karaçi Limanı'nda inşa edilen geminin fotoğrafını paylaşan başka bir Pakistanlı kullanıcı ise 'bunun iki ülke arasındaki sevginin sembolü' olduğunu belirtti.

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