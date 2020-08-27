Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'u makamında ziyaret eden Afridi, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Keşmir meselesinin uluslararası alanda öne çıkarılmasına yardımcı olan cesur duruşunu" takdir etti.

Afridi, baskı altındaki Cammu Keşmir halkına cesur ve devam eden desteğinden ötürü Türkiye'ye ve Türk halkına övgüde bulunarak, Başkan Erdoğan'ın hükümetine hayranlığını ifade etti ve Türkiye'nin tüm ümmetin ortak düşmanlara karşı birlikte durması için önemli rol üstlendiğini kaydetti.

İslamabad Büyükelçisi Yurdakul da Türkiye'nin nerede sessiz ve baskı altında yığınlar varsa onların sesi olmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Yurdakul, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Keşmir meselesini ele almasının ve ümmetin doğru sesi olmasının tam zamanı olduğunu vurguladı.

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