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    • Dünya
    • 14.08.2020 16:34
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    • 14.08.2020 16:34
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    'dan 'ye destek mesajı: Şayet kan akacaksa, kanımız birbirine karışacak!

    'deki meşru haklarını savunan 'ye 'dan destek mesajı geldi. Pakistan Gandapur, "Bizler, Türkiye’deki kardeşlerimizin yanındayız. Şayet kan akacaksa, kanımız birbirine karışacak. Tıpkı hilafet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız. Kadîr-i mutlak olan Allah, Türkiye’yi korusun" mesajını paylaştı.

    Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı: Şayet kan akacaksa, kanımız birbirine karışacak!

    'deki hak ve menfaatlerini ne pahasına olursa olsun koruyacağını açıklayan 'nin son olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye gönderme kararlılığını göstermesi yeni bir süreç başlattı.

    Doğu 'deki gelişmeler dünya gündeminin üst sıralarında yer alırken, 'dan Türkiye'ye önemli bir destek mesajı geldi.

    "Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." mesajı paylaşan Pakistan Khurram Nawaz Gandapur, "Şayet kan akacaksa, kanımız birbirine karışacak. Tıpkı hilâfet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız. Kadîr-i mutlak olan Allah, Türkiye'yi korusun" ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değildir' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagi ülkede trend-topic olurken, Türkiye'ye destek için mesaj paylaşılmıştı.

    Haberler Dünya Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı: Şayet kan akacaksa, kanımız birbirine karışacak!
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