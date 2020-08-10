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    • 10.08.2020 13:51
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    Son dakika: 'da : 5 ölü, 14 yaralı

    Son dakika haberine göre 'ın Chaman kentinde gerçekleştirilen sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı

    'ın Belucistan eyaletine bağlı Chaman kentinin Mall Road bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı..

    Polis Muhammed Mohsin, bölgede park halinde bulunan bir motosiklete yerleştirilen patlayıcı maddelerin uzaktan kumandalı cihaz ile infilak ettirildiğini açıkladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın etkisiyle çevrede bulunan çok sayıda dükkan ve evin camlarının kırıldığı belirtildi..

    Haberler Dünya Son dakika: Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı
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