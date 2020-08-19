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    • 19.08.2020 10:22
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    • 19.08.2020 10:22
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    'e resti çekti: liler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

    ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin açıklamalarda bulunan , "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. liler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

    Pakistan Başbakanı İsrail'e resti çekti: Tanımayız!

    Han, görevdeki ikinci yılını tamamlaması vesilesiyle yerel televizyon kanalı Dunya News'e verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti.

    Pakistan'ın kurucusu Cinnah'ın davasına koşulsuz desteğini sürdürdüklerini vurgulayan Han, "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." diye konuştu.

    Han, Pakistan açısından İsrail'i tanımanın ile ihtilaflı 'deki haklarından vazgeçmek anlamına geleceğini, iki sorunun aynı tarihsel köklere sahip olduğunu vurguladı.

    Haberler Dünya Pakistan Başbakanı İmran Han İsrail'e resti çekti: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız
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