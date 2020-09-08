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    • 08.09.2020 22:25
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    kaos planını işletiyor! Büyükelçiliğini 'e taşımak için 'deki konutu sattı...

    Büyükelçiliğini 'e taşıyacağını açıklayan 'nin skandalları hız kesmiyor. İsrail-BAE anlaşmasına öncülük ederek tepki toplayan ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için 'deki büyükelçilik konutunu sattığı öğrenildi.

    ABD kaos planını işletiyor!

    yönetimi, Büyükelçiliği'ni 'e taşıması nedeniyle yakınındaki büyükelçilik konutunu adı açıklanmayan bir müşteriye sattı.

    HEDEFLERİ KUDÜS'E TAŞINMAK
    Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD 'nın Herzliya kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ne ait konutu sattığı belirtildi.

    Açıklamada, konutun en iyi teklifi veren kişiye satıldığı ifade edilirken, alıcının kimliği ve satış fiyatına ilişkin bilgi verilmedi.

    Bu satışın, ABD'nin Mayıs 2018'de İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını tamamlayıcı nitelikte olduğu ve gelecek Washington yönetiminin büyükelçiliği tekrar Tel Aviv'e taşımasını zorlaştırmak için atılmış bir hamle olduğu belirtiliyor.

    ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının ardından söz konusu konutu kullanmayı bırakmıştı.

    YAHUDİ ASILLI ABD'Lİ İŞ İNSANI MÜŞTERİLER ARASINDAYDI
    İsrail basını söz konusu konut için ABD yönetiminin yaklaşık 89 milyon dolar fiyat biçtiğini, "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen Yahudi asıllı ABD'li iş insanı 'un da müşterileri arasında yer aldığını yazmıştı.

    ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Sands'ın kurucusu ve sahibi olan Adelson, Başkan 'ın 2016'daki seçim kampanyasına destek veren isimlerden biri olmuştu.

    Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararında da etkili olduğu dile getirilen Adelson, büyükelçiliğin taşınması için Kudüs'te düzenlenen törene katılmıştı.

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