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  • 24.12.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 23:02

Netanyahu'dan skandal vaat! ve Yahudi yerleşimlerinin...

'ün 'in başkenti sayılması konusunda Başkanı Trump'tan destek alan İsrail Başbakanı skandal bir vaate bulundu. Netanyahu, işgal altındaki 'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve 'nin "İsrail'e ilhakını" ABD yönetimine kabul ettireceğini ileri sürdü.

Netanyahu'dan skandal vaat!

Başbakanı , liderliğini yürüttüğü Likud Partisinde perşembe günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajla partililere skandal vaatlerde bulundu.

"BUNU ANCAK BEN BAŞARABİLİRİM"
Mesajında, başbakanlığı süresince Başkanı 'ın 'ün tamamını "İsrail'in başkenti" olarak kabul eden kararnameyi imzaladığını, işgal altındaki toprağı Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını tanıdığını hatırlatan Netanyahu, "Bir şeyler daha yapacağım. ABD'nin Ürdün Vadisi ve tüm yerleşim birimlerindeki egemenliğimizi tanımasını sağlayacağım. Sonraki adım bu ve bunu ancak ben başarabilirim." ifadelerini kullandı.

Likud'da perşembe yapılacak seçimde Netanyahu ve partinin önde gelen milletvekillerinden Gideon Saar yarışacak.

Netanyahu, 17 Eylül'de düzenlenen erken seçim öncesi de 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı ve 'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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