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  • 28.01.2020 21:05
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 21:05

Son dakika: Katil ve işgalci Netanyahu'dan skandal açıklaması: toprağı olarak tanıyacak

Son dakika haberine göre Netanyahu, 'nin sözde barış planı kapsamında ('daki Yahudi) yerleşim yerlerini toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.

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