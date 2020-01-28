Son dakika haberine göre Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı. Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı. Ayrıntılar geliyor... ABD Başkanı Trump 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı
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